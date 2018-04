Prozesse

Tödlicher Stich mit dem Messer: Sieben Jahre Haft

Ein einziger Stich mit einem Steakmesser endete für ihren Ehemann tödlich: Eine 40 Jahre alte Würzburgerin ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter ordneten zudem eine Entziehungskur für die alkoholkranke Frau an, wie ein Sprecher des Landgerichtes Würzburg am Freitag sagte. Das Paar sei am Tatabend stark betrunken gewesen.