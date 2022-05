Anzeige

Untersuchungshaft Tödlicher Streit in Münchnen: Tatverdächtiger gefasst Sechseinhalb Wochen nach einem tödlichen Streit in der Münchner Innenstadt ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der Mann sitzt wegen Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Er soll einen 25 Jahre alten Kontrahenten niedergestochen haben. Der Somalier starb wenig später in einem Krankenhaus.

Nach dem Tötungsdelikt in der Münchner Innenstadt am Stachus ist der Tatort abgesperrt.

München.Den Ermittlungen nach soll das Opfer in einem Kreis mehrerer Personen sinngemäß gesagt haben, er möge Geschlechtsverkehr mit minderjährigen Frauen. Das soll einem Mann aus der Gruppe missfallen haben, weil dieser selbst eine Tochter in dem Alter hat. Es soll eine verbale und körperliche Auseinandersetzung entstanden sein, in deren Verlauf es zu dem tödlichen Stich kam.

Am Mittwoch sei der Tatverdächtige - ein 32-Jähriger mit serbischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit - festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehl.