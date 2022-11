Bad Windsheim Tödlicher Streit um Kindererziehung: Mann vor Gericht

Im Streit um unterschiedliche Auffassungen bei der Kindererziehung soll ein 43 Jahre alter Mann in Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) seine Ex-Ehefrau erstochen haben. Der Mann muss sich von diesem Dienstag an vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Ihm wird Mord an seiner Ex-Ehefrau vorgeworfen.

dpa