Landkreis Freising Tödlicher Sturz auf Baustelle bei Arbeiten an Aufzugschacht Ein Bauarbeiter ist bei Arbeiten an einem Aufzugschacht im oberbayerischen Landkreis Freising aus zehn Metern Höhe abgestürzt und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. Foto: David Inderlied/David Inderlied/dpa/Illustration

Kirchdorf an der Amper.Der 42 Jahre alte Bauarbeiter war bei einer Firma angestellt, die nach Polizeiangaben in der Gemeinde Kirchdorf an der Amper den Neubau für ein betreutes Wohnen errichtet. Der Mann sei nach dem Sturz im Schacht für den künftigen Aufzug zum Liegen gekommen und habe bei dem Betriebsunfall tödliche Verletzungen erlitten. Für den Arbeiter sei jede Hilfe zu spät gekommen.