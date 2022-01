Anzeige

Prozesse Tödlicher Sturz aus Riesenrad: Freiheitsstrafe Zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Sturz eines Mannes aus einem Riesenrad in Herzogenaurach hat es in dem Fall ein weiteres Urteil gegeben.

Mail an die Redaktion Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Erlangen.Ein 63 Jahre alter Schausteller wurde wegen fahrlässiger Tötung zu 14 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt, wie das Amtsgericht Erlangen am Freitag mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Ein 31-jähriger Kolumbianer war am Abend des 20. Juli 2019 auf dem Musikfestival „Open Beatz“ im nahe Nürnberg gelegenen Herzogenaurach aus einer Gondel des Riesenrads gestürzt. In der Nacht starb er im Krankenhaus. Das Amtsgericht teilte mit, die Gondel sei nicht ordnungsgemäß geschlossen gewesen. Laut Bayerischem Rundfunk hatten Untersuchungen ergeben, dass der Sperrbolzen unsachgemäß eingebaut war, dass auch in anderen Gondeln Türen mangelhaft schlossen und sich die Türen entgegen der Vorschrift nach außen statt nach innen öffneten.

Das Gericht ging mit seinem Urteil am Mittwoch noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus: Die hatte auf 15 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung plädiert, die Verteidigung hatte Freispruch gefordert.

Bereits im November war in der Sache ein TÜV-Mitarbeiter ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Dieses Urteil ist laut dem Amtsgericht rechtskräftig.

