Unfall Tödlicher Sturz bei voller Fahrt Eine gemeinsame Motorradtour auf der B20 endete tragisch: In Steinach im Landkreis Straubing-Bogen starb ein 17-Jähriger.

Eine Polizeistreife im Einsatz Foto: Patrick Seeger/picture alliance / Patrick Seege

Steinach.Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag im Landkreis Straubing-Bogen tödlich verletzt worden. Er war mit zwei weiteren Motorradfahrern gemeinsam in Richtung Straubing unterwegs gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Nach ersten Ermittlungen berührten sich zwei der Motorradfahrer und stürzten auf der Bundesstraße 20 nahe Steinach – etwa hundert Meter nach der Autobahnauffahrt auf die A3. Die beiden 17-jährigen Kradfahrer prallten auf die Fahrbahn. Einer der beiden erlitt durch den Sturz so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der andere wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die B20 wurde komplett gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Steinach, Parkstetten und der zuständige Straßenbaulastträger übernahmen laut Polizei an der Unfallstelle die Verkehrssicherung und regelten die Umleitung.

Ein von der Staatsanwaltschaft angeordnetes Gutachten soll nun die genaue Unfallursache klären.

Der Sachschaden an den beiden Krafträdern und den Verkehrseinrichtungen beträgt laut Polizei insgesamt rund 10 000 Euro. (dpa/du)