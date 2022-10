Umleitung eingerichtet Tödlicher Unfall auf der A3 zwischen Iggensbach und Hengersberg von Sabine Süß, Karin Seibold

Mail an die Redaktion Drei Personen wurden verletzt. −Symbolbild: Monika Skolimowska/dpa

Hengersberg, Markt.Auf der A3 zwischen Iggensbach und Hengersberg ist es in Fahrtrichtung Regensburg am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Fünf Personen wurden verletzt, eine davon so schwer, dass sie starb. Eine weitere Person wurde schwerst verletzt. Drei Fahrzeuge waren beteiligt, ein Lastwagen und ein Transporter sowie ein Auto. Die Autobahn ist an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt. Der Verkehr wird über einen Parkplatz umgeleitet.







Zunächst hatte die Polizei gemeldet, dass zwei Personen verstorben seien. Später korrigierte sie die Zahl. Ein Mensch starb, einer wurde schwerst verletzt.