Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Sattelzug auf A8

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht am Straßenrand. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Ulm.Der Autofahrer war am frühen Dienstagmorgen im Bereich einer Baustelle vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Sattelzug. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus seinem Auto, aber er starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Autobahn war in Richtung München vorübergehend gesperrt.