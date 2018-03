Unfälle Tödlicher Unfall auf der A9 In der Nähe des Autobahndreiecks Bayreuth/Kulmbach krachte ein Lkw gegen die Mittelschutzplanke und kippte dann um.

Bindlach.Bei einem Unfall auf der A9 bei Bindlach (Landkreis Bayreuth) ist ein Lastwagen-Fahrer am Donnerstag ums Leben gekommen. Der mit Reifen beladene Lkw sei nahe des Autobahndreiecks Bayreuth/Kulmbach am frühen Abend gegen eine Mittelschutzplanke gekracht und umgekippt, teilte ein Polizeisprecher nach ersten Erkenntnissen mit. Der Fahrer sei bei dem Unfall eingeklemmt worden, er sei noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Autobahn sei zunächst in beide Richtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet worden. Der Autos hätten sich in den Abendstunden kilometerweit gestaut.

