Unfälle Tödlicher Unfall auf der A9 Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 ist ein 61-jähriger Mann gestorben.

Mail an die Redaktion Polizei Blaulicht leuchtet bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Allershausen.Er sei aus gesundheitlichen Gründen mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn auf den Standstreifen abgekommen und habe dort die Betonleitplanke touchiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Unfallzeugen hätten Erste Hilfe geleistet, bis ein Rettungshubschrauber am Mittwochvormittag auf der Fahrbahn gelandet sei. Die Versuche, den Mann zu reanimieren, blieben erfolglos. Er starb an der Unfallstelle. Die Autobahn 9 wurde kurz vor München bis zum Nachmittag gesperrt, der Verkehr staute sich nahe Allershausen (Landkreis Freising) auf einer Länge von mehreren Kilometern.