Seit einer Woche vermisst Tödlicher Unfall: Bergsteiger stürzt in Berchtesgadener Alpen hunderte Meter ab

Merken

Mail an die Redaktion Ein Hubschrauber entdeckte die Leiche. −Symbolbild: dpa

Traurige Gewissheit im Fall eines vermissten Wanderers: Der Mann, der seit knapp einer Woche als vermisst galt, wurde am Donnerstag tot in den Berchtesgadener Alpen gefunden.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Polizeihubschrauber am Donnerstagmittag auf der Ostseite des Untersbergs in der Gemeinde Marktschellenberg (Landkreis Berchtesgadener Land) eine leblose Person in einer Rinne entdeckt. Bergführer der Alpinen Einsatzgruppe konnten den Toten mit Hilfe eines Polizeihubschraubers bergen.







Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 53 Jahre alten Salzburger, der seit vergangenen Samstag als vermisst galt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Wanderer mehrere hundert Meter abgestürzt ist und sofort tot war.

− age