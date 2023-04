Verkehrsunfall Tödlicher Unfall im Ostallgäu: Autofahrer übersieht Radlerin

Ein Autofahrer hat im Ostallgäu eine Radfahrerin übersehen, mit seinem Wagen überrollt und dabei tödlich verletzt. Der 77-Jährige war am Samstagnachmittag mit seinem Wagen in Nesselwang unterwegs, als er beim Abbiegen offensichtlich die entgegenkommende Radlerin übersah, wie die Polizei mitteilte. Das Auto erfasste die 74-Jährige und überrollte sie. Da die Frau keine Lebenszeichen mehr zeigte, übernahmen Zeugen am Unfallort direkt Wiederbelebungsversuche, die der verständigte Notarzt später weiterführte - doch ohne Erfolg. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

dpa