Verkehr Tödlicher Unfall in München: Raser hatte wohl Alkohol intus Der Autofahrer, der bei seiner Flucht vor der Polizei in München in eine Gruppe Jugendlicher fuhr, hatte offenbar Alkohol getrunken.

Ein beschädigter Pkw steht nach einem Unfall auf der Fürstenrieder Straße. F. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Es sei Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen festgestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Zudem hätten Beamte eine geringe Menge an Drogen in seinem Auto gefunden. Genaue Promillewerte oder Ergebnisse weiterer toxikologischer Untersuchungen stünden aber noch aus. Der Fahrer hatte am Freitagabend zwei Jugendliche erfasst, ein 14-Jähriger starb, eine 16-Jährige wurde schwer verletzt.