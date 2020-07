Anzeige

Unfälle Tödlicher Unfall: Lastwagen kracht in Transporter Bei einem Auffahrunfall auf der Bundestraße 286 bei Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) ist der Fahrer eines Kleintransporters gestorben.

Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild

Wiesentheid.Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann am Dienstagvormittag an einer roten Baustellenampel gewartet, als von hinten ein 40-Tonner in sein Auto krachte. „Der Kleintransporter kippte um, der Fahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle“, sagte ein Polizeisprecher. Der Lastwagenfahrer verletzte sich bei dem Unfall demnach leicht. Die B286 wurde zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.