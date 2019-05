Unfälle Tödlicher Verkehrsunfall auf Flughafentangente Ost Ein 64-jähriger Autofahrer aus Eching ist auf der Flughafentangente Ost zwischen Erding und Freising tödlich verunglückt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Erding.Der Mann kam aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch den Aufprall wurde das Auto in den Straßengraben geschleudert und der Fahrer eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 85 000 Euro. Die Flughafentangente Ost war am Dienstagnachmittag beidseitig für vier Stunden gesperrt.