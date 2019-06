Unfälle Tödlicher Verkehrsunfall: Auto prallt gegen Baum Eine Autofahrerin ist auf der Staatsstraße 2790 bei Motten (Landkreis Bad Kissingen) von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archivbild

Motten.Die Staatsstraße war zunächst in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Polizei war das Auto der Frau am Dienstag aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. Der Wagen stürzte rechts der Fahrbahn eine Böschung herab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte versuchten die Frau wiederzubeleben, sie erlag aber noch am Unfallort ihren Verletzungen.