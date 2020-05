Anzeige

Unfälle Tödlicher Verkehrsunfall bei Rain Im Landkreis Straubing-Bogen kam ein 62-Jähriger bei einem Zusammenstoß auf der B8 ums Leben. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rain.Ein 62-Jähriger ist am Samstag im Landkreis Straubing-Bogen bei einem Unfall gestorben. Er war als Beifahrer im Wagen eines 71-Jährigen auf der Bundesstraße 8 in Richtung Regensburg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Bei Rain wollten die Männer mit ihrem Wagen nach links abbiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der 71-Jährige die Vorfahrt eines Lkw-Fahrers, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß gekommen ist. Rettungsdienst und Feuerwehr konnten nichts mehr für den 62-Jährigen tun. Er starb am Unfallort. Der schwer verletzte Fahrer kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Den genauen Hergang des Unfalls soll ein Gutachter ermitteln. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B8 war zur Unfallaufnahme voll gesperrt. (dpa/pm)