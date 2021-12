Anzeige

Brände Tödlicher Wohnungsbrand: Adventskranz fing Feuer Ein in Brand geratener Adventskranz hat nach Angaben der Polizei einem Rentner in Würzburg das Leben gekostet.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Würzburg.Wie Polizei und Feuerwehr am Montag mitteilten, war am Sonntagabend in der Wohnung eines 76-Jährigen ein Feuer ausgebrochen. Die meisten Bewohner des Mehrfamilienhauses rannten nach draußen. Der im Rollstuhl sitzende Mann wurde später leblos in seiner Erdgeschosswohnung gefunden.

Feuerwehrleute brachten ihn nach draußen, Rettungskräfte versuchten noch, ihn zu reanimieren. Dennoch starb der Mann den Angaben zufolge vor Ort an einer Rauchvergiftung. Die Einsatzkräfte hätten die Flammen schnell unter Kontrolle bekommen, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war in der Wohnung des Mannes ein Adventskranz durch brennende Kerzen in Flammen geraten. Von diesem habe sich das Feuer auf die Möbel ausgebreitet.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-449351/3