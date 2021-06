Anzeige

Notfälle Tödliches Unglück: 73-Jährige stirbt nach Unfall in Badesee Eine 73-Jährige ist bei einem Badeunfall an einem Naturbadesee bei Helmbrechts (Kreis Hof) ums Leben gekommen.

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Helmbrechts.Badegäste hätten die leblose Frau am Donnerstagnachmittag im Wasser entdeckt, sie geborgen und zu reanimieren versucht, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 73-Jährige sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden, am Abend aber gestorben. Hinweise auf Fremdeinwirken gebe es nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Todesursache.

