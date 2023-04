Oberfranken Tötung von Blumenverkäuferin: Mutmaßliche Tatwaffe gefunden

Nach der Festnahme eines 17-Jährigen im Fall einer getöteten Blumenverkäuferin in Oberfranken haben Ermittler eine mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Bei einer Durchsuchung „im häuslichen Umfeld“ des Verdächtigen hätten Ermittler ein Messer entdeckt, das nach ersten Erkenntnissen für die Gewalttat verwendet wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zudem hätten die Ermittler am Tatort in Lichtenfels DNA-Spuren gefunden, die nach bisherigen Erkenntnissen zum 17-Jährigen passen. Der Jugendliche sitze weiter in Untersuchungshaft.

dpa