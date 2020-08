Anzeige

Leute Toleranz-Preis für Senta Berger Die Schauspielerin Senta Berger wird in diesem Jahr mit dem Toleranz-Preis der Evangelischen Akademie in Tutzing (Landkreis Starnberg) ausgezeichnet.

Die Schauspielerin Senta Berger schaut in die Runde. Foto: Felix Hörhager/dpa

Tutzing.Sie sei offen für die Welt und andere Kulturen, und sowohl im Film als auch in der Wirklichkeit eine glaubwürdige Persönlichkeit, begründete die Akademie am Dienstag in einer Mitteilung den Preis. Die Offenheit der 79-Jährigen sei der Schlüssel, um dem Fremden mit Toleranz und Verständnis, Charme und Humor zu begegnen.

Die nicht dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben. In der Kategorie Zivilcourage ehrt die Akademie heuer den Intendanten des Münchner Volkstheaters und Leiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl (58). Wer in diesem Jahr die Lobreden hält und wann der Preis übergehen wird, steht laut Akademie noch nicht fest. Zu den bisherigen Preisträgern gehören der frühere Bundespräsident Roman Herzog und der Schriftsteller Henning Mankell.