Fussball

Tolisso freut sich auf Finalpremiere mit dem FC Bayern

Rekordeinkauf Corentin Tolisso geht zuversichtlich in sein erstes Pokalfinale mit dem FC Bayern München. „Wir sind der FC Bayern München und wir wollen den zweiten Titel“, sagte der Franzose am Mittwoch auf der Internetseite des Vereins. „Ich denke, es wird ein schwieriges Spiel. Frankfurt hat eine gute Saison gespielt.“ Am Samstag trifft Rekordgewinner FC Bayern in Berlin auf Eintracht Frankfurt.