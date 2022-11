Im Zeichen der Musik Ton an für die Landesausstellung 2026 in Freyung von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion „Überzeugendes Konzept“: HdBG-Direktor Richard Loibl (l.) und Bürgermeister Olaf Heinrich (r.) unterzeichneten im Beisein von Kunstminister Markus Blume den Vertrag für die Landesausstellung 2026. Foto: altrofoto.de

Die Landesausstellung 2022 fand im fränkischen Ansbach statt. Foto: dpa

Regensburg.Bei Sebastian Hackl spitzt unter der Quetschn ein Ministrantengewand hervor. Ähnlichkeiten mit den Regensburger Domspatzen sind wohl durchaus gewollt beim Auftritt der Wirtshausmusikanten Tom & Basti in der Bavariathek des Hauses der Bayerischen Geschichte in Regensburg.

Gemeinsam mit Roland Pongratz, musikalischer Leiter der Freyunger Volksmusikakademie, stimmten sie am Montag auf die Landesausstellung 2026 in der niederbayerischen Stadt Freyung ein. Und die wird ganz im Zeichen der Musik stehen. Da gehören die Domspatzen genauso dazu wie neues bayerisches Musikkabarett.







Nach der Landesgartenschau 2023 wird die Stadt im Dreiländereck Bayerischer Wald auch die Landesausstellung 2026 ausrichten. „Danach kann eigentlich nur noch die Olympia-Bewerbung kommen“, scherzte Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) über den Zuschlag. Das Konzept der Stadt, die die erste Volksmusikakademie Deutschlands beherbergt, sei herausgestochen. Freyung habe seine frühere Randlage an der Grenze als Herausforderung begriffen und eine überzeugende Bewerbung vorgelegt. Erstmals wird sich eine Landesausstellung in Bayern dem Thema Musik widmen. „Endlich und erstmals können wir mit einer kulturhistorischen Ausstellung nachweisen, dass bayerische Musik viel mehr ist als die üblichen Klischees“, sagte Blume.

Ein besonderer Tag für Freyung

Auch wenn mit der Vertragsunterzeichnung erst einmal nur die Eckpfeiler der Landesschau stehen, hat Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, schon ziemlich genaue Vorstellungen davon, was am Ausstellungsort, dem Pröbstl-Haus, zu sehen und zu hören sein wird. Von Orlando di Lasso über die Carmina Burana, Defiliermarsch und Schützenlisl, über Roy Black bis zu LaBrassBanda, skizziert er die Bandbreite. Roy Black dürfe schon allein deshalb nicht fehlen, weil das Haus der Bayerischen Geschichte ja in Augsburg angesiedelt sei. „Er muss dabei sein und Mozart natürlich auch“, antwortet auf einen Einwurf aus den Reihen der Pressekonferenz.

Freyungs Bürgermeister Olaf Heinrich sprach von einem besonderen Tag. „Die Musik prägt seit einigen Jahren unsere Stadt.“ Mit der Volksmusikakademie in Bayern, mit „FreYbühne“ und „FreYklang“-Konzerten habe man sich einen Namen gemacht. „Wir wollen uns mit der Bayerischen Landesausstellung und der geplanten Folgenutzung des innerstädtischen Einzeldenkmals weiterhin überregional als musikaffine rührige Kleinstadt mit hoher Lebensqualität etablieren und präsentieren.“ Das Pröbstl-Haus soll bis zum Start der Landesausstellung 2026 saniert werden. Danach ist der Einzug des Science Center zu den Themen Schall, Klang, Musik und Hören geplant. Schon jetzt ist der Bürgermeister von der Art begeistert, wie das Haus der Bayerischen Geschichte das Konzept umsetzen will. „Unglaublich zupackend und pragmatisch“ seien die ersten Gespräche verlaufen.

Landesausstellung widmet sich der Musik

Dass eine Landesausstellung, die sich der Musik widmet, anders konzipiert sein sollte, darüber sind sich die Verantwortlichen einig. Er könnte sich vorstellen, sagte Loibl, dass „von Freitagfrüh bis Sonntagabend“ verschiedene Plätze in der Stadt musikalisch bespielt werden. Die Volkmusikakademie biete sich geradezu dafür an, Künstler nach Freyung zu holen, weil sie neben Betten auch über Tonstudios verfüge, die von Gruppen genutzt werden könnten. „Wir wollen das eine oder andere Highlight“ herholen, versprach Loibl. Auch grenzüberschreitende Projekte mit Böhmen oder Oberösterreich böten sich an.

Zuletzt bekam Niederbayern den Zuschlag für die Landesausstellung in Aldersbach im Jahr 2016, die sich dem bayerischen Bier widmete. „Niederbayern war wieder mal dran“, sagte Blume. Auch damals habe die Region eine beeindruckende Schau beheimatet, lobte er. Überhaupt sei die Landesausstellung seit mehr als 30 Jahren „eine absolute Erfolgsgeschichte“. Die Besucher in Freyung werden aus dem Vollen schöpfen können, verspricht Loibl. Der Nationalpark Bayerischer Wald als touristisches Highlight werde sich mit Angeboten integrieren. Die Stadt Freyung werde ein umfangreiches Begleitprogramm auffahren. „Und nach einer Idee unseres Ministers werden wir mit einer Roadshow von Freyung aus die Musik ins Land hinaustragen.“

Wie das klingen könnte, zeigten Tom, Basti und Roland bei der Pressekonferenz mit Harfe, Quetschn und Gitarre. Roy Black passt da auf den ersten Blick so gar nicht dazu. Aber das macht das Konzept der Landesausstellung 2026 auch so spannend.