Unfälle Topf mit Suppe verrutscht: Autofahrer baut Unfall Weil ihm ein Topf mit Suppe verrutscht ist, hat ein Autofahrer im schwäbischen Buchloe (Landkreis Ostallgäu) einen Unfall mit etwa 8000 Euro Sachschaden verursacht.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Buchloe.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 20-Jährige am Donnerstag die Glasschüssel samt Deckel und Inhalt unbekannter Sorte in einem Rucksack auf dem Beifahrersitz deponiert - allerdings ohne Sicherung.

Als der Mann bremsen musste, sei der Rucksack in den Fußraum gekippt. Anstatt anzuhalten, habe der Mann mit der rechten Hand nach dem Topf gegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe er das Steuer unbeabsichtigt so nach rechts verzogen, dass er gegen ein geparktes Auto fuhr. Verletzt wurde niemand.