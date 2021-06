Anzeige

Eishockey Topstürmer Williams verlässt Straubing Tigers Die Straubing Tigers verlieren einen ihrer wichtigsten Spieler der vergangenen Jahre.

Mail an die Redaktion Mark Voakes von München (l) und Jeremy Williams von Straubing im Zweikampf um den Puck. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Straubing.Stürmer Jeremy Williams verlässt den niederbayerischen Verein aus der Deutschen Eishockey Liga, wie am Freitag bekanntgegeben wurde. Der Kanadier war fünf Jahre lang für die Tigers im Einsatz und schoss dabei 101 Tore - damit ist der 37-Jährige der beste Torschütze in derStraubinger DEL-Historie. „Es war ein Traum, jemanden wie ihn in der Mannschaft zu haben“, sagte Sportchef Jason Dunham. „Straubing wird immer einen großen Platz in unserem Herzen haben“, sagte Williams.

