2. Liga Torhüter Linde rechtzeitig fit für Spiel in Sandhausen Die SpVgg Greuther Fürth kann im richtungsweisenden Abstiegsduell mit dem SV Sandhausen wieder auf Stammkeeper Andreas Linde setzen. Der Schwede habe seine Grippe genau wie Innenverteidiger Sebastian Griesbeck überstanden, sagte Kleeblatt-Trainer Alexander Zorniger vor dem Auswärtsspiel beim Tabellen-Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Ihnen steht das Wasser bis zum Hals, wir halten uns noch deutlich über dem Wasser“, beschrieb der Franken-Coach die Ausgangslage.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Fürths Trainer Alexander Zorniger lächelt. Foto: David Inderlied/David Inderlied/dpa

Fürth.Vor dem 27. Spieltag haben die Fürther nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Wir sind weit davon entfernt, dass wir sagen, es ist alles entspannt“, befand Zorniger. Gleichzeitig versicherte der 55-Jährige: „Wir holen uns die Punkte, aber wir müssen was dafür tun“.

Ein Erfolg in Sandhausen würde den Fürthern nicht nur den ersten Auswärtssieg in diesem Kalenderjahr bescheren, es wäre auch ein gelungener Auftakt in entscheidende Wochen. Anschließend geht es gegen die direkten Abstiegskonkurrenten aus Regensburg und Rostock.