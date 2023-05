Eishockey Torwart Dietl verlängert in Straubing

Torhüter Philipp Dietl (18) hat seinen Vertrag bei den Straubing Tigers verlängert. Das gab der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch bekannt. Dietl kam im Rahmen einer Förderlizenz in der vergangenen Spielzeit für den EV Landshut in der DEL2 und im U20-Team zum Einsatz.

dpa