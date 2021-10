Anzeige

Kriminalität Tote 14-Jährige: Verdächtiger gefasst Im Fall des getöteten Mädchens in München ist ein 17-Jähriger gefasst worden. Die Polizei informiert später über Details

Die Polizei wird am späten Mittag genauer über ihre Erkenntnisse informieren. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

München.Einsatzkräfte der Bundespolizei hätten am Montagvormittag einen 17-Jährigen festgenommen, teilte die Polizei in München mit. Weitere Details wollten die Ermittler mittags (13.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Die Beamten waren am Sonntagmorgen zu einem Haus im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen gerufen worden, wo die Schülerin gefunden wurde. Rettungskräfte hätten noch vergeblich versucht, das Mädchen zu reanimieren. Die Leiche des Mädchens soll obduziert werden. (dpa)