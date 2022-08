Wahrscheinliches Motiv Tote Doppelgängerin: Bluttat in Ingolstadt, um der Familie zu entfliehen? von Ruth Stückle

Ingolstadt, Stadt.Im Gewaltverbrechen um die im Auto der später Tatverdächtigen aufgefundene Algerierin an der Peisserstraße in Ingolstadt nennt die Staatsanwaltschaft jetzt erstmals gegenüber unserer Zeitung ein wahrscheinliches Tatmotiv. „Wir haben Anhaltspunkte, dass das Vortäuschen des eigenen Todes ein Motiv für die Tat war“, so Oberstaatsanwältin Veronika Grieser, Sprecherin der Ingolstädter Staatsanwaltschaft, auf Anfrage.

## ###### #### ### ########## ### ################### ##############, ### ### ######## ######## #########, #### ###, ### ############### #### ##### ### ######### #####. ### #########, ##### ### #######, ### ### #### ### ### ####### ## ### #### ### ############### ### ###### ### ###### ####### ### ##### ########## #####, ####### ###### ##############. ### ##########, ### ### ############### ##-######## #######-######## ######### ####### #####, ### ### ##### ###### #### ############### ########## ####### ######## ######. ### ### ### ######### ##-######## ### ### ###### ########## #### ##### ##### ### #### ######### ### ##### ##### ########## ########### ############ ######. ### ###### ## ########## ############# ## #################. ####### ##### ### ############### #### ################## ##### ####### ### ##### #######.

####### ## ### ######### ### #########

### ######## #########, ###### ### ###### ### #######-########, ### #### ####### ####### ######, ### #### ########. #### ### ###### ## #### ##### ####### ###### ####### ###, ##### ###### ### ###### ### #### ### ####### ######## ##### ###########, #### ## #### ### ### ##### ## ### #######-######## #######. #### #### ### ## ####### ## ### ######### ### #########. ### ######### ####### ########### ##########: ### ######## ## ######## ### ##### ### #######-########, ####### #### ##-####### ########## ### ### #### #########, ### ##### ###### ## ########## ###.

### ############## #### #### ###### ### ##### #### ######## ####### ####. ##### #### ### ####### #######. ## ######, ## ##### ### ########### ### ### ####### ## ###### ### ### ### ############## ####### ######, #### ### #######-######## #######, ##### ### #### ######## ########## ##### ######## ######## ########## ## ######, ### ### ####### ### #########.