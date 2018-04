Kriminalität

Tote Frau in Stollberg gefunden: Tatverdächtiger inhaftiert

In Stollberg im Erzgebirge ist in der Nacht zum Montag eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die 27-Jährige wahrscheinlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts eingeleitet. Ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger wurde nach seiner Flucht in Oberfranken festgenommen.