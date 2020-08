Anzeige

Freizeit Tote in den Bergen: Bergunfallstatistik des Alpenvereins In den Bergen sind im vergangenen Jahr mehr Menschen gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Hubschrauber fliegt einen Verunglückten ins Tal. Foto: Zoom.Tirol/APA/dpa/Symbolbild

München.Gleichzeitig gab es allerdings weniger Unfälle als noch 2018. Das geht aus der Statistik für das Jahr 2019 hervor, die der Deutsche Alpenverein (DAV) heute in München vorstellt. Insbesondere die Zahl der Wintersportunfälle war demnach rückläufig.

Angesichts der Corona-Krise will der DAV am Mittwoch auch Erfahrungen zur diesjährigen Hüttensaison vorstellen. Auch der Verkehrskollaps und der Touristenandrang in den Alpen sind ein zentrales Thema des Alpenvereins.