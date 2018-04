Kriminalität Tote in Stollberg gefunden: Tatverdächtiger Freund in Haft

Mail an die Redaktion In Stollberg wurde eine Frau tot aufgefunden. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archiv

Stollberg.Nach dem gewaltsamen Tod einer 27-Jährigen in Stollberg (Erzgebirge) ist gegen deren Lebensgefährten Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der 37-Jährige sei dringend verdächtig, die Frau in der Nacht zum Montag getötet zu haben, teilte die Polizei in Chemnitz mit. Ihre Leiche war wenig später in der Wohnung gefunden worden. Der mit einem Auto geflüchtete Mann konnte nach wenigen Stunden in Bayern festgenommen werden. Er befindet sich laut Polizei in Untersuchungshaft. Eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet, zu den Umständen und dem Motiv in dem Fall wird ermittelt.