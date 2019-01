Kriminalität Tote Sophia: Anklage steht kurz bevor Die Ermittlungen zum Tod der Tramperin aus Amberg sollen demnächst abgeschlossen werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Sophia wurde im August in Amberg beigesetzt. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bayreuth.Ein gutes halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod der aus Amberg stammenden Tramperin Sophia Lösche scheinen die Tatumstände offenbar aufgeklärt. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel auf Nachfrage unseres Medienhauses am Mittwoch mitteilte, rechne er damit, dass die Polizei ihre Arbeit in Kürze abschließen werde. „Ich gehe davon aus, dass wir demnächst Anklage in dem Fall vor dem Landgericht Bayreuth erheben können.“ Einen näheren zeitlichen Rahmen könne er aber derzeit noch nicht nennen, sagte Potzel. Nach der Anklageerhebung muss noch das Gericht entscheiden, ob sie den Fall zur Hauptverhandlung zulässt. Auch das dürfte nochmals einige Wochen Zeit in Anspruch nehmen.

Tatverdächtiger in U-Haft

