Innenminister Tote Zehnjährige: Herrmann fordert schnelle Aufklärung

Nach dem Fund eines toten zehnjährigen Mädchens in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eine schnelle Aufklärung gefordert. „Wichtig ist, dass nun möglichst schnell geklärt wird, wer an der Tat beteiligt war und welche Hintergründe es dafür gab“, teilte Herrmann am Mittwoch mit. „Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung.“

dpa