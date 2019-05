Kriminalität Toter Augsburger in Berlin: verdächtiges Paar festgenommen Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod eines obdachlosen Augsburgers in Berlin hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

Berlin.Der 43-jährige Mann und die 34-jährige Frau gehören ebenfalls zum Obdachlosenmilieu, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die Polizei geht von einem Raubmord aus. Zeugen brachten die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen. Spaziergänger hatten die Leiche am 19. Mai im Treptower Park in einem Gebüsch gefunden.