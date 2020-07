Anzeige

Notfälle Toter aus Eisbach in München geborgen Die Feuerwehr hat aus dem Eisbach in München eine männliche Leiche geborgen.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

München.Ein Mitarbeiter der Stadtwerke habe am Donnerstag bei einem Rundgang in einem Wasserkraftwerk den leblosen Körper entdeckt und den Notruf alarmiert, teilte die Polizei am Freitag mit. „Wir gehen davon aus, dass der Mann ertrunken ist“, sagte eine Sprecherin. Die Leiche sollte am Freitag im Laufe des Tages obduziert werden. Wieso der Mann ertrank und wie er ins Wasser geraten war, blieb erst einmal unklar.