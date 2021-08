Anzeige

Kriminalität Toter Fuchs hing am Deggendorfer Rathaus Ein Mitarbeiter der Stadt Deggendorf hat am Montagmorgen einen toten Fuchs an einem Seil am Eingang des Rathauses entdeckt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei ermittelt in Deggendorf gegen Unbekannte, die einen Fuchs mit einem Seil erdrosselten und ans Rathaus hängten. Foto: Montebelli/Fotolia

Deggendorf.Gruseliger Wochenstart: Ein Mitarbeiter der Stadt Deggendorf hat am Montagmorgen einen toten Fuchs an einem Seil am Eingang des Rathauses entdeckt. Das Tier wurde mit dem Seil an die Eingangstür gehängt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Fuchs wurde erwürgt

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Fuchs erwürgt. Ein Jagdpächter beseitigte das Tier. Wer hinter der Tat stecken könnte, sei noch unbekannt. Die Kripo Straubing ermittelt und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210823-99-937836/2