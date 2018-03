Kriminalität

Toter Kraftfahrer auf Rastplatz und ein Verletzter

Ein toter Kraftfahrer und ein Verletzter in einem Lkw-Führerhaus sind auf einem Rastplatz an der Autobahn 9 bei Nürnberg gefunden worden. Was genau vorgefallen ist, war nach Angaben der Polizei vom Sonntag noch unklar.