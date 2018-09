Kriminalität Toter Mann in Wohnung: Frau festgenommen

Mail an die Redaktion Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archiv

Erlangen.Ein toter Mann ist mit Verletzungen in einer Erlanger Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus - eine 37-Jährige wurde am Freitag festgenommen, wie die Ermittler mitteilten. Sie sei zuvor in der Wohnung gewesen. Das 53-jährige Opfer habe Verletzungen am Körper erlitten, die eindeutig durch Gewalt entstanden seien, sagte eine Sprecherin. Hintergründe waren zunächst unklar. Die 37-Jährige sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.