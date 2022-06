Coburg Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus gefunden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Coburg ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer sei auf dessen Wohnung begrenzt geblieben, deshalb habe es keine weiteren Verletzten gegeben und der finanzielle Schaden halte sich in Grenzen, sagte ein Polizeisprecher. Lediglich die Wohnung obendrüber habe noch unter dem entstandenen Rauch gelitten. Die Ursache für den Brand in der Wohnung des älteren Mannes war zunächst unklar. In dem sechs- oder siebenstöckigen Haus waren 58 Menschen gemeldet gewesen.

dpa