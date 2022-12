Ruhpolding Toter Säugling an Wanderparkplatz in Ruhpolding gefunden

Mail an die Redaktion Im Bereich dieses Wanderwegs am Wanderparkplatz des Seekopf in Ruhpolding ist der tote Säugling gefunden worden. Foto: Lechenauer

Der Ausblick vom Gipfel des Seekopf in Ruhpolding. Am Wanderparkplatz am Fuße des Bergs wurde das tote Neugeborene gefunden. Foto: Ober

An dieser Stelle wurde das tote Neugeborene gefunden. Foto: Polizei

Ruhpolding.Schrecklicher Fund am Sonntag in Ruhpolding (Landkreis Traunstein): In einem Waldstück an einem Wanderparkplatz ist ein toter Säugling gefunden worden. Die Obduktion deutet auf einen gewaltsamen Tod hin.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung schildert, hat ein Zeuge gegen 12.20 Uhr den Leichnam des Neugeborenen in der Nähe des Wanderparkplatzes am Seekopf entdeckt und die Polizei in Ruhpolding gerufen. Das Kind lag hinter einem Wall am Wanderweg in Richtung Förchensee. Ob es sich um einen Buben oder ein Mädchen handelt, wollte ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage der PNP nicht sagen.







Das Neugeborene wurde noch am Sonntagabend obduziert. Dabei hätten sich laut Polizei Hinweise auf einen gewaltsamen Tod ergeben, heißt es in der Pressemitteilung. Die Kripo hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler nach wurde das Kind kurze Zeit vor dem Auffinden an dem Wanderweg abgelegt.

Zur Klärung des Falls bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem verdächtige Personen vor oder nach der Auffindezeit am Sonntagmittag in der Nähe des Fundorts aufgefallen sind, wer die mögliche Mutter des Kindes oder eine schwangere Person kennt, die kürzlich entbunden haben müsste und kein Kind hat, oder wer sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter ✆ 0861/9873-0 zu melden. Hinweise werden auch anonym entgegengenommen.

− ism/dao