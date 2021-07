Anzeige

Kriminalität Toter Säugling im Abfall: Junge Mutter unter Tatverdacht Nach dem Fund eines toten Säuglings in Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) steht die 19 Jahre alte Mutter im Verdacht, das wenige Tage alte Kind getötet zu haben.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Heinersreuth.Die Frau sei wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau das Kind am vergangenen Wochenende lebend zur Welt gebracht hatte.

Der Tatverdacht ergibt sich demnach unter anderem aus den vorläufigen Ergebnissen einer rechtsmedizinischen Untersuchung. Das abschließende Ergebnis steht noch aus. Eine Frau hatte am Montag den Leichnam des Neugeborenen in einem Abfallbehältnis vor einem Wohnhaus gefunden. Noch am Montagabend nahmen Polizisten die 19 Jahre alte Mutter im Landkreis Bamberg fest. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter zu den genauen Hintergründen.

