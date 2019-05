Polizei Toter Student: Fundort lag versteckt Polizei beendet Spekulationen in Regenstauf: Der 20-Jährige wurde nicht unmittelbar hinter dem Verbrauchermarkt entdeckt.

Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Trotz intensiver Suche konnte das Schicksal des jungen Mannes aus Regenstauf erst nach vier Wochen geklärt werden. Foto: Archiv

Regenstauf.Die Spekulationen um einen vier Wochen lang vermissten und am Freitag tot aufgefundenen Studenten in Regenstauf reißen nicht ab. Die Polizei erklärte am Montag auf Nachfrage der Mittelbayerischen, dass die Stelle, an der die sterblichen Überreste entdeckt wurden, vom Gelände des daneben liegenden Verbrauchermarktes nicht einsehbar gewesen sei. Der Fundort befinde sich versteckt in einem kleinen bewaldeten Areal, das an das stark frequentierte Gelände grenzt.

Suchhunde auf alten Spuren

Dass die Suchhunde der Polizei und auch weitere Hunde einer privat organisierten Suche die Stelle nicht angezeigt haben, könnte mit alten Spuren des 20-Jährigen im Ort zusammenhängen, sagt Polizeisprecher Dietmar Winterberg. Die Hunde hatten unter anderem am Naherholungsgebiet Schloßberg Witterung aufgenommen, sowie in Richtung eines Schnellrestaurants nahe der Autobahnauffahrt. Gefunden wurde der Student nicht weit von seinem Elternhaus entfernt.

Familie ließ nichts unversucht

Vier Wochen lang hatten die Menschen in Regenstauf mit der Familie um einen guten Ausgang des Vermisstenfalles gebangt. Bundesweit war mit Flugblättern nach dem jungen Mann gesucht worden, über Facebook hatten Angehörige und Freunde erst in der vergangenen Woche einen Appell an ihn gerichtet, sich zu melden. Ein Spaziergänger hatte dann am Freitag die traurige Entdeckung gemacht.

