Leichenfund Totes Ehepaar: Keine Hinweise auf Beteiligung anderer

Nach dem Fund eines toten Ehepaars in München gehen Ermittler nicht von einer Beteiligung anderer Menschen an der Tat aus. „Wir gehen Stand jetzt davon aus, dass der Mann zuerst seine Frau verletzt und sich dann selbst erschossen hat“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Einsatzkräfte hatten in der Nacht auf Mittwoch einen 88-Jährigen mit einer tödlichen Schusswunde am Kopf und einer Schusswaffe in der Hand in einer Wohnung gefunden. Seine zehn Jahre jüngere Frau wurde mit einer blutenden Kopfwunde ins Krankenhaus gebracht und erlag dort später ihren Verletzungen.

dpa