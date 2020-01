Notfälle Totes Neugeborenes in Landshut gefunden Ein Notarzt hat in einer Wohnung in Landshut ein totes Neugeborenes gefunden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Landshut.Wie das Mädchen ums Leben kam, war zunächst unklar. Die mutmaßliche Kindsmutter befinde sich in Gewahrsam, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen des Verdachts eines möglichen Tötungsdeliktes. Ob die 26-Jährige tatsächlich die Mutter des Säuglings ist und ob dieser bei seiner Geburt gelebt hat oder woran er starb, soll eine Obduktion klären. Hausbewohner hatten am Morgen den Notarzt gerufen. Die 26-Jährige ist bulgarische Staatsangehörige.