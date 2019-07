Prozesse Totschlagsprozess wird neu aufgerollt Ein Jahr nach dem Urteil gegen einen Mann aus Windberg (Landkreis Straubing-Bogen) wegen Totschlags auf einer Silvesterfeier wird der Fallheute vor dem Landgericht Regensburg neu verhandelt.

Mail an die Redaktion Justitia mit Holzhammer und Aktenstapel. Foto: Volker Hartmann/Archivbild

Regensburg.Dort war der Mann im vergangenen Juli zu acht Jahren Haft samt Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt worden. Nach Gerichtsangaben hob der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil auf und verwies den Fall zurück. Der Anklage nach hatte der Mann bei einer Party an Silvester 2017 im Keller einer Pension einen anderen Partygast im Streit erstochen.