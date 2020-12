Anzeige

Kultur Tourismus in Franken leidet unter Corona-Krise Während Anwohner im bayerischen Oberland über verstopfte Straßen und Wildcamper klagten, blieben in Franken dieses Jahr viele Touristen aus. Der Einbruch ist enorm.

Mail an die Redaktion Passanten mit Mund-Nasen-Schutz gehen durch die Nürnberger Altstadt. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nürnberg.Der Tourismus in Franken ist in der Corona-Krise stark eingebrochen. Verzeichnete die Region im vergangenen Jahr laut Tourismusverband Franken noch 25,3 Millionen Übernachtungen, könnten es heuer nur etwa halb so viele sein. „Grundsätzlich ist in allen 16 fränkischen Tourismusgebieten ein Rückgang bei den Übernachtungszahlen zu verzeichnen“, sagte Geschäftsführerin Angelika Schäffer. „Insofern kann man nicht sagen, dass von der Corona-Krise profitiert wurde.“

Dieses Jahr registrierte der Tourismusverband bis Ende September elf Millionen Übernachtungen in Franken - ein Minus von 37,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders hart traf es demnach die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach, wo die Zahl der Übernachtungen in dem Zeitraum sogar um 50,8 Prozent zurückging.

Es seien kaum Touristen aus dem Ausland gekommen, hinzu komme die Absage von Messen, Kongressen und Veranstaltungen, erklärte Schäffer. „Neben den Städten sind durch die relativ späte Öffnung der Thermen die Kurorte und Heilbäder stark betroffen.“

Im Sommer seien zwar „ein paar mehr Tagesausflügler“ nach Franken gekommen. „In Ramsberg am Brombachsee zum Beispiel war der Parkplatz bei schönen Wetter voll“, berichtete die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Franken. „Aber schon beim nächsten Strandabschnitt, der vielleicht nicht so bekannt ist, war noch einiges frei.“ Ziel sei es nun, die Aufmerksamkeit der Urlauber auch auf weniger bekannte Ausflugsziele in Franken zu lenken.