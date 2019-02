Polizei Tourist flippt bei der Polizei aus Nach der Prügelei vor einer Regensburger Bar: Rund 20 Polizisten greifen ein. Ein britischer Gast tobt im Arrest weiter.

Ein Mann zeigt die geballte Faust: Vor einer Regensburger Bar kam es zu einer Prügelei. Foto: Hildenbrand/Dpa

Regensburg.Vor der Regensburger Bar Margaritas in der Furtmayrstraße kam es in der Nacht zu Samstag gegen 22 Uhr zu einer Schlägerei. Rund ein halbes Dutzend Menschen prügelte sich. Bereitschaftpolizei aus Dachau, die zufällig vorbei kam, griff ein. Die etwa 20 Polizisten waren in ihren Mannschaftswagen, nachdem sie am Freitag die PI Regensburg Süd im Streifendienst unterstützt hatten, auf dem Weg zur Autobahn, als ihnen der Tumult vor der Bar auffiel. Sie stoppten. Drei britische Touristen, 17 bis 37 Jahre alt und teilweise extrem alkoholisiert, wurden in Gewahrsam genommen. Sie werden wegen Körperverletzung angezeigt. Die beiden älteren Männer wurden bei der Polizei ausgenüchtert, der Dritte befand sich am Samstagmorgen noch in in Obhut der Beamten. Wegen der zahlreichen Mannschaftswagen der Polizei hatten Zeugen in der Nacht einen Großeinsatz vermutet.

Der 37-Jährige flippte bei der Polizei aus. Er randalierte im Arrest und schaffte es, Fliesen von der Wand bzw. aus dem Boden zu reißen. Er drohte Gewalt mit den scharfkantigen Scherben an. Der Mann ließ sich nicht mehr beruhigen und wurde laut Polizei schließlich in die geschlossene Abteilung des Bezirkskrankenhauses verlegt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu der Prügelei, nachdem einer der Gäste, ein 36-jähriger Mann, der sehr betrunken war, von Personal im Margaritas des Lokals verwiesen wurde. Der Mann wehrte sich; laut Polizei schlug er einen 43-jährigen Angestellten ins Gesicht. Die Auseinandersetzung eskalierte. Zwei Kumpels des Briten mischten sich ein, weitere Beteiligte aus dem Lokal wurden in den Tumult verwickelt. Die Angaben der Beteiligten, so Richard Scheingraber von der Polizeiinspektion Regensburg-Süd, widersprechen sich.

Die Schlägerei lief vergleichsweise glimpflich ab. Es kam zu kleineren Blessuren, aber keiner der Beteiligten erlitt schwere Verletzungen,

