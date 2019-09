Buntes Touristen „parken“ Auto auf U-Bahn-Treppen Wieder haben Touristen in München die Treppen zur U-Bahnstation Marienplatz mit einer Tiefgaragenzufahrt verwechselt.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug steckt im Treppenabgang zum U-Bahnhof am Marienplatz fest. Foto: Berufsfeuerwehr München

München.Zwei Urlauber fuhren mit ihrem Auto am Donnerstag in den Treppenabgang, wie die Feuerwehr mitteilte. „Der Fahrer gab an, dass ihn ein Parkschild irritiert hätte.“

Ein Abschleppfahrzeug hob den Sportgeländewagen aus der misslichen Lage. Verletzt wurde niemand, unter anderem weil zu dem Zeitpunkt keine Menschen auf dem Weg zur U-Bahn waren. „Am Fahrzeug gab es allenfalls ein paar Kratzer“, hieß es von der Polizei. Einem Sprecher zufolge stammten die beiden Touristen wohl aus China.

Erst Anfang August hatte an gleicher Stelle ein französisches Ehepaar auf der Suche nach einem Parkhaus seinen Wagen auf die Stufen des U-Bahn-Eingangs gesetzt. Laut Polizei könnte damals ein Pfeil, der auf einen Behindertenparkplatz zeigte, den Mann am Steuer in die Irre geführt haben.