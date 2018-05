Kirche

Traditionelle rumänisch-orthodoxe Holzkirche geweiht

Die neue rumänisch-orthodoxe Kirche steht nicht in den Karpaten - sondern im oberbayerischen Traunreut. Das nach alter Tradition komplett aus Eichen- und Fichtenholz errichtete Gotteshaus der rumänisch-orthodoxen Gemeinde ist am Donnerstag eingeweiht worden. Der Metropolit und Erzbischof der rumänisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, Österreich, Zentral- und Nordeuropa, Serafim Joantà aus Nürnberg, übergab es seiner Bestimmung. Zahlreiche Würdenträger der rumänisch-orthodoxen Kirche, anderer Konfessionen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft nahmen teil. „Es war berauschend“, sagte Bürgermeister Klaus Ritter.